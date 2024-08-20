«Грузинская мечта» в случае победы объявит партию Саакашвили неконституционной

Правящая партия «Грузинская мечта» в случае победы на предстоящих выборах в парламент закавказской республики и получения конституционного большинства объявит партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили, неконституционной.
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