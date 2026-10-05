Mash сообщил: во Владимире установят ёлку за 12,5 млн рублей

Во Владимире новая новогодняя ёлка за 12,5 млн рублей заменит прошлогоднюю, которая сгнила за зиму. Регионы России активно начинают подготовку к празднику, а Красноярск занимает лидирующую позицию, планируя потратить 105 млн рублей на праздничное оформление.
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