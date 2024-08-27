В Африке число заболевших оспой обезьян с начала года достигло 22,8 тыс

Число случаев заболевания mpox (также известного как оспа обезьян) в африканских странах с начала 2024 года достигло 22,8 тысячи, сообщает агентство АР со ссылкой на Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ).
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