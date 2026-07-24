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Путин похвалил следователей за борьбу с неонацистами в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении, приуроченном к профессиональному празднику – Дню сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, высоко оценил деятельность следователей, работающих в зоне специальной военной операции.

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