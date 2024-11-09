Врач Кутушов: У Дональда Трампа ярко-оранжевый цвет кожи из-за диеты или автозагара

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал «Ленте.ру», что неестественно яркий оранжевый оттенок кожи у следующего президента США Дональда Трампа может быть связан с использованием автозагара, а также особенностями его организма и диетой.