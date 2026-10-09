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Французские законодатели поддержали налог на обмен стейблкоинов в рамках законопроекта о бюджете на 2027 год

Французские законодатели поддержали налог на обмен стейблкоинов в рамках законопроекта о бюджете на 2027 год

Комитет по финансам Национального собрания Франции на этой неделе одобрил предложения о введении налога на свопы с участием привязанных к фиату стейблкоинов, а также о распространении на криптоинвесторов действия так называемого «налога на выход».

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