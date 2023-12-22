США ускорят поставки истребителей F-16 для Тайваня

Пентагон ускорит поставки истребителей F-16 для Тайваня. В ведомстве уже заявили, что изучают все варианты для того, чтобы определиться с приоритетами и ускорить продажу самолетов азиатской стране, пишет Bloomberg.
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