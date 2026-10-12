Более 200 тысяч человек в США остаются без света из-за шторма и урагана

Свыше 200 тысяч абонентов в Соединенных Штатах остаются без электроснабжения в понедельник после воздействия урагана «Исайя» и тропического шторма «Рэйчел».
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