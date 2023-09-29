В ответ на победу в экоакции жители Новокузнецка показали задымленный город

Новокузнецк стал городом-победителем во Всероссийском спортивном проекте #ВыбираюЧистыйВоздух.Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале рассказал о победе Новокузнецка во Всероссийском спортивном проекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии