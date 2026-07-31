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Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»

Бывший боец UFС и действующий чемпион Brave Мухаммад Мокаев заявил, что готов подписать контракт с объединенным промоушеном MVP и PFL.

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