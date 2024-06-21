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Национальную систему платежных карт атаковали хакеры. НСПК пережила DDoS

Национальную систему платежных карт атаковали хакеры. НСПК пережила DDoS

В работе Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», произошел масштабный сбойКак сообщает ТАСС, оператор системы «Мир» пережил атаку на свою инфраструктуру.

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