Национальную систему платежных карт атаковали хакеры. НСПК пережила DDoS

В работе Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», произошел масштабный сбойКак сообщает ТАСС, оператор системы «Мир» пережил атаку на свою инфраструктуру.
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