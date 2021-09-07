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Посол Пакистана в Москве оценил сотрудничество с Россией по Афганистану

Посол Пакистана в Москве оценил сотрудничество с Россией по Афганистану

Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной «тройки» по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать контакты спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.

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