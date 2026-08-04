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FiNE NEWS

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Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема препарата для похудения «Оземпик»

Эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина предупредила россиян о тяжелых последствиях самостоятельного приема препарата «Оземпик» и его аналогов, которые используются для лечения ожирения.

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