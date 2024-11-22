Сколько средств вернут жителям Мангистау за отопление

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан, субъект естественной монополии (СЕМ) обязан производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учётом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя — путём снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией, передает inAktau.
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