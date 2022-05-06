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«Я помню! Я горжусь! Служу России!»: полицейские из Хабаровского края в рамках онлайн-проекта вспоминают о своих родственниках-фронтовиках

«Я помню! Я горжусь! Служу России!»: полицейские из Хабаровского края в рамках онлайн-проекта вспоминают о своих родственниках-фронтовиках

В рамках онлайн-проекта «Я помню! Я горжусь! Служу России!» старший инспектор по анализу, планированию и контролю ОМВД России по Советско-Гаванскому району майор внутренней службы Наталья Ларина с особой теплотой поделилась воспоминаниями о своем дедушке по отцовской линии, Александре Саутине: «Когда началась Великая Отечественная война, моему деду было всего 15 лет и в сентябре 1943, когда ему исполнилось 17, Александр Васильевич Саутин был призван Саранским районным военкоматом в Красную Армию рядовым.

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