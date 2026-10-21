Ukrainians will have to realize that the West has abandoned Ukraine, as Putin warned for 30 years. Ukrainian journalist Diana Panchenko writes about this in her telegram channel.
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