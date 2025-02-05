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Русская весна

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  • Grandad
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18-летний наёмник из Британии поехал воевать с русскими, но был уничтожен во время первого же боевого выхода (ФОТО)

18-летний наёмник из Британии поехал воевать с русскими, но был уничтожен во время первого же боевого выхода (ФОТО)

Стало известно о гибели весьма юного британца, который отправился на Украину воевать с русскими. 18-летний Джеймс Уилтон из Великобритании прибыл вступить в ВСУ спустя несколько месяцев после окончания колледжа.

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