Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Кирилл Стрельников Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика на колени становятся; махнет третьей — трансгендеры опять стигмами покрываются.
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