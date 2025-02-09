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Спички - не игрушка

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Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Кирилл Стрельников Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика на колени становятся; махнет третьей — трансгендеры опять стигмами покрываются.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Рябков тоже употребляет понятие «торги»? Да, видно у нас тоже все стали торгаши...А не только Трамп
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14 час.
Ирина
Дай-то Бог, чтобы у нас получилось выстоять против вселенского зла!!!
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13 час.
виктор сапожков
У России много слов . дела мало, только обещания.
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13 час.
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