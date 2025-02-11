Все действия и бездействие игроков в The Blood of Dawnwalker от создателей “Ведьмака 3” будут иметь серьезные последствияВажной задачей была реализация четкой зависимости между поступками главного героя и тем, какие последствия они за собой несут.
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