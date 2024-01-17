17 января прием граждан и прямую телефонную линию проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудо...

17 января прием граждан и прямую телефонную линию проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил ЖелудовПредседатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц 17 января 2024 года с 08.
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