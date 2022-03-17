Евгений Сатановский: Начали драку, так пускай идут до конца и её выигрывают, а не спрыгивают на полдороге

АРМАГЕДДОНЫЧ Мерзавцы, которые числятся руководителями Украины, превратили её из нормальной страны в то нацистско-бандитское государство, которым она сейчас является, ограбили и разорили дотла, подставили под спецоперацию России, на протяжении восьми лет бомбили и обстреливали свой собственный народ на юго-востоке и травили русско-, мадьяро- и остальные неукраиноязычные меньшинства на всей прочей территории, гнобили и раскалывали РПЦ, реабилитировали Петлюру, Бандеру и прочую погромную сволочь и совершили в отношении нашей страны все гнусности, которые только могли придумать, захотели, как сообщил невесть зачем ведущий с ними переговоры Мединский, отделаться "нейтралитетом по шведскому или австрийскому варианту".