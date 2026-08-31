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Пятый канал

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Осенью в России возможны аномальные осадки и наводнения

Осенью в России возможны аномальные осадки и наводнения

Этой осенью в России возможны аномальные ливни, которые могут спровоцировать наводнения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

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