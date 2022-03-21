Роман Шаронов заявил о готовности вернуться к работе в «Рубине». «Готов ли я вернуться в «Рубин»? Если будет такая возможность – я всегда готов работать в этой команде! На данный момент у клуба есть тренер – Леонид Слуцкий.
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