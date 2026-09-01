Левый берег
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Левый берег

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Мэр столицы рассказал о новых причалах на двух речных маршрутах

Четыре миллиона поездок совершили москвичи и гости города за три года работы круглогодичных речных маршрутов, которые начали запускать в столице с 2023 года.

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