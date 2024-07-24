Adidas извинился за кампанию, в которой увидели отсылки к теракту на Олимпиаде 1972 года

Компания Adidas выступила с публичными извинениями за "любое причиненное расстройство или беспокойство" после запуска рекламной кампании ретро-кроссовок, основанных на модели, впервые выпущенной во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.
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