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Полковник объяснил значимость взятия Курахово

Полковник объяснил значимость взятия Курахово

Взятие российскими силами под контроль города Курахово позволит приблизиться к границе Донецкой Народной Республики (ДНР), считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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