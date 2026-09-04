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Электроподстанция, сухогрузы и логистический центр ВСУ: в Минобороны назвали цели ночных ударов по Украине

Электроподстанция, сухогрузы и логистический центр ВСУ: в Минобороны назвали цели ночных ударов по Украине

Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам, которые используются для обеспечения украинских войск.

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