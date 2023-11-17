Украина загоняет Америку в долги перед Россией

Как решение о конфискации замороженных активов России навредит самим США @ Cliff Owen/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Комитет Конгресса США одобрил конфискацию российских активов в пользу Украины, возвращать деньги Москве отказываются и другие страны «Большой семерки».
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