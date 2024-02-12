Япония и Украина запланировали подписать около 20 совместных документов

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

20 ? Маловато будет. А чего не 200? Или - 2000 ??? А еще лучше, - десяток рулонов туалетной бумаги подписями осчастливить, и в привокзальные туалеты выложить. Тут хоть польза будет, а 20....просто в мусорку пойдут.