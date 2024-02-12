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Аргументы недели

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Япония и Украина запланировали подписать около 20 совместных документов

Япония и Украина запланировали подписать около 20 совместных документов

Токио и киевская сторона запланировали подписать около 20 совместных документов. Об этом информирует ТАСС, сославшийся на издание Yomiuri.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
20 ? Маловато будет. А чего не 200? Или - 2000 ??? А еще лучше, - десяток рулонов туалетной бумаги подписями осчастливить, и в привокзальные туалеты выложить. Тут хоть польза будет, а 20....просто в мусорку пойдут.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Оптимисты, мля! Не спрашиваю по каким транспортным коридорам они собираются сотрудничать и на какие бабки, япы правда верят в &quot;великое будущее усраины&quot;, что строят такие планы?!! Или это такой способ избавиться от попрошаек - пообещать и динамить всю недолгую оставшуюся жизнь?
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16 час.

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