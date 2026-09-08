В Женеве открыли первый в Швейцарии памятник поэту Пушкину

В Женеве открыли Швейцарии памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости.В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов.