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Утриш спасли от большой беды: все пожары после атаки дронов полностью потушены

Утриш спасли от большой беды: все пожары после атаки дронов полностью потушены

Все лесные пожары, возникшие на территории государственного природного заповедника «Утриш» после атаки беспилотников, полностью ликвидированы.

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