CNN: Ким Чен Ын готовит в преемницы свою 12-летнюю дочь

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, Джу Э, готовится стать преемницей своего отца. Эти данные получила южнокорейская разведка, Сеул на этом фоне вновь задался вопросом о здоровье действующего главы КНДР, передает CNN.
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