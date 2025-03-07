Вернется ли в Петербург генконсульство США?

Американский флаг на доме Шрейера на Фурштатской был спущен почти ровно семь лет назад. Указ о назначении директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в Вашингтоне, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в минувший четверг, свидетельствует о заметном потеплении отношений между Россией и США, которые в последние годы находились ниже нулевой отметки.