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План властей по сдаче использованных подгузников дорого обойдется

План властей по сдаче использованных подгузников дорого обойдется

Кабинет министров Нидерландов хочет распространить принцип «платит тот, кто загрязняет окружающую среду» на подгузники и средства гигиены, используемые при недержании.

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