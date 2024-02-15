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Мы соседи по планете

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Вот как надо вырезать из бумаги!

Вот как надо вырезать из бумаги!

Индийский художник Парт Котекар (Parth Kothekar) из Ахмадабада творит настоящие чудеса из бумаги. Художник рассказал, что идея ему пришла во время экспериментов с трафаретами для граффити, и то, что начиналось как хобби, превратилось в конце концов в профессию.

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