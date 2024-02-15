Вот как надо вырезать из бумаги!

Индийский художник Парт Котекар (Parth Kothekar) из Ахмадабада творит настоящие чудеса из бумаги. Художник рассказал, что идея ему пришла во время экспериментов с трафаретами для граффити, и то, что начиналось как хобби, превратилось в конце концов в профессию.
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