Китайские ученые обнаружили исходное ядро Млечного пути

Астрономы нашли исходный звездный диск, из которого выросла галактика. 123RF/legion-media.ruСотрудники Китайской академии наук совместно с учеными из Университета Торонто в Канаде опубликовали результаты изучения исходного ядра Млечный путь.
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