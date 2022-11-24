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«Торонто» выменял защитника Тимминса у «Аризоны» на фоне травм Райлли, Броди и Маззина. Он играл за бывший клуб Дубаса в OHL

«Торонто» выменял защитника Конора Тимминса у «Аризоны» на фоне травм в обороне. «Лифс» совершили сделку с «Койотис», в рамках которой отдали 22-летнего форварда Кертиса Дугласа (13 матчей в АХЛ в этом сезоне, 0+1).

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