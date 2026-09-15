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Царьград

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В Петербурге осудили банду за выпуск контрафактных сигарет на 26,9 млн

В Петербурге осудили банду за выпуск контрафактных сигарет на 26,9 млн

Невский районный суд Петербурга огласил приговоры по уголовному делу о нелегальном выпуске сигарет. Четверо фигурантов получили реальные сроки — от 1 года 10 месяцев до 3 лет лишения свободы, передает «Петербургский дневник».

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