В Петербурге осудили банду за выпуск контрафактных сигарет на 26,9 млн

Невский районный суд Петербурга огласил приговоры по уголовному делу о нелегальном выпуске сигарет. Четверо фигурантов получили реальные сроки — от 1 года 10 месяцев до 3 лет лишения свободы, передает «Петербургский дневник».
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