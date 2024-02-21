Флэш против Соника, Терминатор против Робокопа и Дарт Вейдер против Волан-де-Морта — ИИ сгенерировал крутые кроссоверыНейросеть Midjourney вновь использовали для того, чтобы посмотреть на различные кроссоверы с популярными персонажами.