Флэш против Соника, Терминатор против Робокопа и Дарт Вейдер против Волан-де-Морта — ИИ сгенерировал крутые кроссоверыНейросеть Midjourney вновь использовали для того, чтобы посмотреть на различные кроссоверы с популярными персонажами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)