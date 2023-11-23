В Мордовии бывший начальник отдела республиканского МВД признан виновным в получении взяток

Доказательства, собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии