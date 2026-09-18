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Цены на дизель в Украине выросли на 54% с конца февраля

Цены на дизель в Украине выросли на 54% с конца февраля

С 28 февраля по 15 сентября 2026 года средняя стоимость бензина А-95 в Украине увеличилась на 36% — с 63,13 до 86,17 грн за литр.

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