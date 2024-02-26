Диетолог Гинзбург объяснил запрет на использование стевии как БАДа

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре со «Звездой» прокомментировал вводимый с 27 февраля в России запрет на использование подсластителя стевия в качестве пищевой добавки и рассказал, для чего этот запрет вводится.
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