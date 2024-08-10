ВСУ за время действий на Курском направлении потеряли до 1120 бойцов

А

Александр24

К сожалению, эти сухие цифры уже как-то не вдохновляют. Мы все давно ждём настоящих ударов по резиденциям Зеленского, Генштаба, СБУ и подобным им, но, якобы, всё жалеем их "мирное" население. Наше население, похоже, не особо жалко. А убивать даже по две тысячи фашистов в день мы будем ещё хрен знает сколько лет. Стоя, практически, на одном месте, перемалывая противника, без решительного наступления победить невозможно.