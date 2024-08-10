Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ за время действий на Курском направлении потеряли до 1120 бойцов

ВСУ за время действий на Курском направлении потеряли до 1120 бойцов

ВСУ лишились до 1 120 военнослужащих и 140 единиц техники, в том числе 22 танка и 20 бронетранспортеров за все время боевых действий на Курском направлении.

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Комментарии
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А
Александр24
К сожалению, эти сухие цифры уже как-то не вдохновляют. Мы все давно ждём настоящих ударов по резиденциям Зеленского, Генштаба, СБУ и подобным им, но, якобы, всё жалеем  их &quot;мирное&quot; население.  Наше население, похоже, не особо жалко. А убивать даже по две тысячи фашистов в день мы будем ещё хрен знает сколько лет. Стоя, практически, на одном месте, перемалывая противника, без решительного наступления победить невозможно.
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17 час.
Анатолий ashkourin
Теперь полгода будут успешно выгонять ВСУ...просрав подготовку к нападению...Ура,ура и еще раз ура.
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16 час.
М
Мария
Не горячитесь. Мы воюем с НАТО на территории Украины. Перемалывать натовское оружие на одном месте удобнее. Речь о наших потерях. Брать город - это терять десятки тысяч бойцов. От 10.000 - до 100.000 солдат. Нам это надо? Терять свою армию, чтобы потом содержать Украину?  Нам навязывают именно это. Но дураков больше нет.
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2 час.

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