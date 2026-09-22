В Дубае временно приостановлено шоу фонтанов у Бурдж-Халифа на фоне траура

Остановка шоу совпала с началом десятидневного траура в эмирате, объявленного с 21 сентября после смерти шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактум, младшего брата правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.
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