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Гражданочка

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«Золовка не работает, живет за мамин счет и просит, чтобы мы еще и тренировки ее ребенку оплачивали?» – возмущается Ирина

«Золовка не работает, живет за мамин счет и просит, чтобы мы еще и тренировки ее ребенку оплачивали?» – возмущается Ирина

«Золовка не работает, живет за мамин счет и просит, чтобы мы еще и тренировки ее ребенку оплачивали?» – возмущается Ирина— …Ну я не знаю, ребята, неужели вы не понимаете?! — говорит золовка Кира, чуть не плача.

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