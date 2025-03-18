«Золовка не работает, живет за мамин счет и просит, чтобы мы еще и тренировки ее ребенку оплачивали?» – возмущается Ирина— …Ну я не знаю, ребята, неужели вы не понимаете?! — говорит золовка Кира, чуть не плача.