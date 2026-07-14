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Живая Кубань

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Семейный кошмар на Кубани: 13-летняя девочка обвинила отца и брата в изнасиловании

Семейный кошмар на Кубани: 13-летняя девочка обвинила отца и брата в изнасиловании

Семейный кошмар на Кубани: 13-летняя девочка обвинила отца и брата в изнасиловании13-летняя школьница из многодетной семьи решилась на отчаянный шаг: она рассказала подруге о том, что на протяжении долгого времени подвергалась насилию со стороны собственного отца и 16-летнего брата.

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