Семейный кошмар на Кубани: 13-летняя девочка обвинила отца и брата в изнасиловании

Семейный кошмар на Кубани: 13-летняя девочка обвинила отца и брата в изнасиловании13-летняя школьница из многодетной семьи решилась на отчаянный шаг: она рассказала подруге о том, что на протяжении долгого времени подвергалась насилию со стороны собственного отца и 16-летнего брата.