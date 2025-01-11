Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме ответили на слова Зеленского о желании закончить конфликт

В Госдуме ответили на слова Зеленского о желании закончить конфликт

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лицемерием слова главы киевского режима Владимира Зеленского о желании закончить военный конфликт на Украине в этом году.

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Комментарии
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Eduard
Не конфликт,а Гражданская война на Украине после Майдана!
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12 час.

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