Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото со своими наемниками.