Услуги и товары для хвостатых: как подготовить питомца к дачному сезону

С приходом весны многие москвичи начинают чаще выезжать за город вместе с любимыми питомцами. В этот период домашние животные требуют от владельцев особой заботы: нужно вовремя провести профилактический осмотр у ветврача, сделать прививки и приобрести все необходимое для защиты от клещей и паразитов.
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