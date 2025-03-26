Услуги и товары для хвостатых: как подготовить питомца к дачному сезону

С приходом весны многие москвичи начинают чаще выезжать за город вместе с любимыми питомцами. В этот период домашние животные требуют от владельцев особой заботы: нужно вовремя провести профилактический осмотр у ветврача, сделать прививки и приобрести все необходимое для защиты от клещей и паразитов.