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«Ждем гневную отповедь»: Захарова об обысках в домах граждан США

«Ждем гневную отповедь»: Захарова об обысках в домах граждан США

В Соединенных Штатах наблюдается деградация прав человека и свободы слова. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США, которые якобы сотрудничают с российскими СМИ.

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