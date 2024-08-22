«Ждем гневную отповедь»: Захарова об обысках в домах граждан США

В Соединенных Штатах наблюдается деградация прав человека и свободы слова. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США, которые якобы сотрудничают с российскими СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии